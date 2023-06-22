İstanbul Barosu'nda LGBT etkinliği! Avukatlardan Baro yönetimine büyük tepki

Aile yapısını doğrudan hedef alan konuşmalar ve konuşmacılar için kapılarını açtılar. Küresel dayatmaya İstanbul Barosu'nu da dahil ettiler.

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, 24 Haziran Cumartesi günü saat 10.00-16.30 saatleri arasında "Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli" düzenleyecek.

Baronun Kültür Merkezi "Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli" için özel olarak ayrıldı. Panelde AB tarafından fonlanan LGBT derneği SPoD’un yöneticileri konuşacak. Cinsiyetsizleştirmeyi meşrulaştırmak için ortaya atılan Kuir Hukuk Teorisi de etkinliğin gündeminde.

Konuşmacılardan Av. Sena Yılmaz derneğin hukuk danışmanı. SPoD, HDP, Yeşil Sol Parti daha önce de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) milletvekilleri ile LGBT hakları üzerine çalışmalar yapan bir dernek.

SPoD’un bir diğer özelliği de yerel seçimlerde başkan adayları ile belediyelerde LGBT komisyonları açılması için görüşmeler yapması.

Bir diğer konuşmacı Avukat Rozerin Seda Kip de, 2015 yılında yayınlanan “Kuzey” belgeselinin yönetmenlerinden Ertuğrul Mavioğlu’nun avukatı. Mavioğlu, PKK’nın kamplarını meşru gösteren belgeseli nedeniyle yargılandı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Arş. Gör. Ali Erdoğan’ın ele alacağı konu ise “Kuir Hukuk Teorisi” olacak.

Başta çocukları ve gençleri hedef alan kuir teori, biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim kimliklerinin doğal olmadığını savunuyor. Kuir teoriye göre cinsiyet hiçbir zaman sabit kalmamıştır ve değişmelidir...

Baro yönetimine tepki büyük. İstanbul Barou avukatları LGBT propagandasına alet olan yönetime karşı bir açıklama yapacak.

Avukatlar 23 Haziran Cuma günü, saat 14.30'da, İstanbul Barosu önünde, LGBT dayatmalarına karşı bir araya gelecek.