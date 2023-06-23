Hamza Dağ'dan LGBT çıkışı: "LGBT sosyal terörizmdir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emperyalizmin yeni aparatının LGBT olduğunu söyledi. LGBT’yi toplumlarına almayan milletlerin ayakta kalacağını belirten Dağ, emperyalist dayatmaya karşı mücadele mesajları verdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emperyalizmin toplumları dönüştürmek için LGBT üzerinden çalışma yaptığını söyledi. Dağ, “LGBT sosyal terörizmdir” dedi.

AK Parti’nin LGBT dayatması ile mücadele edeceğini vurgulayan Hamza Dağ, "LGBT’yi toplumuna sokmayan milletler ayakta kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Haber Global televizyonunda soruları yanıtlayan Hamza Dağ, Tel Aviv’de binalarda İsrail bayraklarıyla LGBT amblemlerinin yan yana olduğunu söyledi. Dağ, LGBT hareketinin HDP ile olan ilişkisine dikkat çekti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ak parti # Hamza Dağ # lgbt

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