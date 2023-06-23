Dikkat çeken o anlar: Azerbaycanlı itfaiyeci Türk bayrağının zarar görmesini böyle engelledi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, binanın alt katındaki dükkanlardan birinin önünde asılı duran Türk ve Azerbaycan bayraklarının zarar görmesini engelledi.

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Bakü'nün Yasamal ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çalışmalar sürerken bir itfaiye erinin, binanın alt katında bulunan dükkanın önünde asılı Türk ve Azerbaycan bayraklarını zarar görmesin diye indirmesi dikkat çekti.

İtfaiye erinin, bayrakları asılı bulundukları yerden indirmesi sosyal medyada da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Azerbaycan # türkiye

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