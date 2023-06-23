Avukatlar İstanbul Barosu'nu uyardı: "LGBT propagandasına alet olan Baro yönetimi istemiyoruz"

Küresel dayatma LGBT propagandasına dahil olan İstanbul Barosu'na avukatlardan tepki geldi. “Onur Haftası LGBT Hakları Paneli”nin iptali için baro önünde basın açıklaması yapan avukatlar "LGBT propagandasına alet olan Baro yönetimi istemiyoruz" diye haykırdı.

Son Güncelleme:

Aile yapısını doğrudan hedef alan konuşmalar ve konuşmacılar için harekete geçtiler. Baro önünde LGBT dayatmasına "geçit yok" açıklaması yaptılar.

Küresel dayatmaya dahil olan İstanbul Barosu, LGBTİ etkinliği için seferber oldu. İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, 24 Haziran Cumartesi günü saat 10.00-16.30 saatleri arasında "Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli" düzenleyecek.

LGBT progandasına karşı çıkan avukatlar panelin iptali için İstanbul Barosu'nun önünde basın açıklaması yaptı.

Avukatlar, LGBT'nin emperyalist bir dayatma olduğunu haykırdı.

Başta çocukları ve gençleri hedef alan kuir teori, biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim kimliklerinin doğal olmadığını savunuyor.

Avukatlar tepki çeken panelin derhal iptal edilmesini istedi. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# istanbul barosu # lgbt # zeynep küçük

Benzer Videolar

FETÖ'nün şifreleri çözüldü FETÖ'nün şifreleri çözüldü
Hamza Dağ'dan LGBT çıkışı Hamza Dağ'dan LGBT çıkışı
Azerbaycanlı itfaiyeci Türk bayrağının zarar görmesini böyle engelledi Azerbaycanlı itfaiyeci Türk bayrağının zarar görmesini böyle engelledi
CHP'de değişim kavgası giderek büyüyor CHP'de değişim kavgası giderek büyüyor
Yargıtay'dan kaçak göçmen kararı Yargıtay'dan kaçak göçmen kararı
Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
İyi Parti'nin karanlık dosyası İyi Parti'nin karanlık dosyası
İstanbul Barosu'nda LGBT etkinliği İstanbul Barosu'nda LGBT etkinliği
Faciada ölenlerin sayısı 82'ye çıktı Faciada ölenlerin sayısı 82'ye çıktı
Yargıtay'dan Hrant Dink kararı! Yargıtay'dan Hrant Dink kararı!
CHP'de il başkanlarıyla toplantı yapıldı CHP'de il başkanlarıyla toplantı yapıldı
"Doğada üçüncü bir cinsiyet yok" "Doğada üçüncü bir cinsiyet yok"
Çok Okunanlar
1 Antik Roma kuralları
2 Balıkesir'de ne yenir?
3 İşte padişahların gerçek portreleri
4 Tatilde gidilebilecek 8 doğa harikası
5 23 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları