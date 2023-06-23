Avukatlar İstanbul Barosu'nu uyardı: "LGBT propagandasına alet olan Baro yönetimi istemiyoruz"

Aile yapısını doğrudan hedef alan konuşmalar ve konuşmacılar için harekete geçtiler. Baro önünde LGBT dayatmasına "geçit yok" açıklaması yaptılar.

Küresel dayatmaya dahil olan İstanbul Barosu, LGBTİ etkinliği için seferber oldu. İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, 24 Haziran Cumartesi günü saat 10.00-16.30 saatleri arasında "Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli" düzenleyecek.

LGBT progandasına karşı çıkan avukatlar panelin iptali için İstanbul Barosu'nun önünde basın açıklaması yaptı.

Avukatlar, LGBT'nin emperyalist bir dayatma olduğunu haykırdı.

Başta çocukları ve gençleri hedef alan kuir teori, biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim kimliklerinin doğal olmadığını savunuyor.

Avukatlar tepki çeken panelin derhal iptal edilmesini istedi.