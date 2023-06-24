Tanju Özcan CHP'yi topa tuttu: "FETÖ'cüler genel merkezde cirit atıyor"

Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından kendisine yapılan adaylık teklifini kabul ettiğini ve ve Akşener'in bu nedenle masadan kalktığını iddia etti.

İç kavgaların büyüdüğü, değişim seslerinin yükseldiği CHP kaynamaya devam ediyor.

CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalar yaptı. Özcan, CHP'ye FETÖ''cülerin yerleştirildiğini söyledi.

- İlçelerimizden vazgeçtik biz maalesef FETÖ'cüleri toplamışız üzülerek söylüyorum. FETÖ'cüler genel merkezde cirit atıyor. Bana isim verdirtmeyin. Terör sevicileri toplamış çevresine. Canan Kaftancıoğlu çıkıyor Ermeni soykırımını tanıyorum diyor. Neyi tanıyorsun okudun mu sen o tarihi.

Özcan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktığı sürece ilişkin de konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Akşener tarafından kendisine yapılan adaylık teklifini kabul ettiğini ve Akşener'in de bu yüzden masadan kalktığını öne sürdü.

- Meral hanım bana göre Mansur Bey’in oyununa geldi. Meral hanım gibi tecrübeli bir isim sizce birileriyle görüşmeden önce çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti, Akşener de masadan kalktı 'kendim yürüyeceğim' dedi, olayın özü bu. Sonra geç saatte 'Yanındayız' tweetini atan Mansur Yavaş'tı.

Özcan'ın bu iddialarına İyi Parti'den açıklama geldi. İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu iddiaları yalanladı.

Diğer yandan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi resmi olarak CHP'ye katıldı.

Kulislerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine bayrak açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Sarıgül'ü yerel seçimlerde İstanbul'dan aday yapabileceği konuşuluyor.