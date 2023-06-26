Özel güvenlik görevlileri 19. yaşını kutluyor! Özel güvenlik görevlilerinin sorunları ve talepleri dile getirildi

Toplumdaki en önemli mesleklerden biri haline gelen özel güvenlik görevlileri hayatımızın her alanında...

Özel güvenlik görevlilerini temsil eden Güvenlik-İş Sendikası 26-30 Haziran'ı "Özel Güvenlik Haftası" olarak kutluyor.

Sendikanın Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, gece gündüz çalışan özel güvenlik görevlilerinin sayısına dair bilgi verdi.

350 BİN ÖZEL GÜVENLİK MAĞDUR OLABİLİR

Toplumun neredeyse her yerinde çalışan özel güvenlik görevlileri iş yaşamının dışında da birçok sorunla karşı karşıya kalıyor.

Özel güvenlik görevlileri yaşanan herhangi bir adli vakada en az 1 yıl ceza aldığında çalışma kimlikleri iptal ediliyor. Başkan Çağırıcı bu sınırın 2 yıla çıkarılması gerektiğini kaydetti.

TAŞERON DEĞİL KADRO İSTEĞİ

Taşeronlaşma güvenlik sektörünü de tehdit ediyor. 696 Sayılı KHK kapsamında kadro dışı kalıp taşeron olarak istihdam edilen emekçiler kadro istiyor.

350 bin çalışanın bulunduğu özel güvenlik sektörünün taleplerini, Başkan Çağırıcı 26 Haziran'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya iletecek.