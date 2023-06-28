CHP'den Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki! Abdullah Öcalan'ı övdü, savunmasına CHP koştu

Katıldığı programda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler düzen TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına CHP'den art arda tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Yanardağ'ın tutuklanma kararını "hukuksuz" olarak değerlendirdi.

Merdan Yanardağ, Abdullah Öcalan'ı övdü, savunmasına CHP koştu.

TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı programda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı "filozof, iyi bir siyaset okuyucusu" olarak övmüştü. Yanardağ PKK elebaşını övmekle kalmayıp Öcalan'ın hukuksuzca tecritte tutulduğunu da söylemişti.

Yanardağ'ın hakkında tepki toplayan sözlerinin ardından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından da tutuklandı.

PKK'lı elebaşına övgü düzen Yanardağ'ın tutuklanmasına CHP’den art arda tepki geldi. Tutuklanmanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüntülerin montaj olduğunu söyledi, hükümeti suçladı.

- Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ’ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, PKK elebaşına övgüler düzen Merdan Yanardağ'ı savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

- Merdan Yanardağ'ın tutuklanması kararı hukuksuzdur. Bu karar, iktidarın yargı üzerindeki vesayetini kanıtlamaktadır. Hukuku, Merdan Yanardağ'ı ve Tele 1'i savunmaya devam edeceğiz.

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