Camilerde bayram namazı yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da binlerce vatandaş, bayram namazını Ayasofya, Eyüp Sultan gibi tarihi camilerde kıldı.

İstanbul Ayasofya ve Fatih Cami başta olmak üzere 81 ilde Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar bayram namazı için tarihi camilere akın etti.

Ayasofya Camii'nde binlerce kişinin katılımıyla bayramı namazı kılındı. Cami namaz vaktinden önce dolarken, yer bulamayanlar caminin avlusunda saf tuttu.

İstanbul’da Eyüp Sultan Camisi’nde de bayram yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, camide yer bulamayınca avluya serilen kilim ve hasırların üzerinde namaz kıldı.

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi de bayram namazını kılmak isteyen binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Yoğunluk nedeniyle caminin bulunduğu ana caddede araç yoğunluğu oluştu.

Bayram namazı sonrası vatandaşlar, avluda birbiriyle bayramlaştı.

MESCİD-İ AKSA’YA BAYRAM NAMAZI AKINI

Öte yandan İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla bayram namazı kılındı.

Binlerce Filistinli ve yabancı Müslüman, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Namazın ardından bayramlaşan Filistinliler, birbirlerine şeker, helva ve tatlı ikramında bulundu. Gençler de aileleriyle birlikte Aksa'ya gelen çocuklara hediyeler dağıttı.

# Kurban Bayramı # bayram namazı

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