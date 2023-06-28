MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2232'nci kuruluş yıl dönümüne özel video

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih boyunca 'Önce Vatan' diyen ve milletimizin keskin kılıcı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." mesajına yer verildi.

Paylaşımda Türk Kara Kuvvetleri personelince seslendirilen şarkı eşliğinde operasyon ve tatbikat görüntüleri de yer aldı.