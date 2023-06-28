MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2232'nci kuruluş yıl dönümüne özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Önce Vatan" başlığıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih boyunca 'Önce Vatan' diyen ve milletimizin keskin kılıcı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." mesajına yer verildi.

Paylaşımda Türk Kara Kuvvetleri personelince seslendirilen şarkı eşliğinde operasyon ve tatbikat görüntüleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# türk kara kuvvetleri # Milli Savunma Bakanlığı

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