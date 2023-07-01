Diyarbakır Anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarına seslendi

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor. Terör örgütü PKK’nın dağa kaçırdığı çocuklar için HDP İl binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor. Aileler, evlatlarına “teslim olun” çağrısı yaptı.

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Hasret de mücadele de büyüyor. Diyarbakır anneleri, evlatlarını geri istiyor.

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK’nın dağa kaçırdığı çocukları için HDP İl Binası önünde 3 Eylül 2019’da evlat nöbetini başlattı. O kutsal nöbet kararlılıkla sürüyor.

Güzide Demir, oğlu Aziz'e kavuşmak için mücadele ediyor.

Ömer Tokay, oğluna “teslim ol” çağrısı yaptı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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