Madımak Katliamı'nın 30. yıl dönümü

Madımak Oteli'nde gladyo tertibiyle 33 aydınımız ve 2 otel çalışanı katledilmişti. Kentte çeşitli anma törenleri yapıldı. Birlik ve beraberlik sesleri yükseldi. O dönemin tanıkları olan Vatan Partisi MYK Nusret Senem ve MKK üyesi Ferit İlsever tehlikeye nasıl işaret ettiklerini ve dava sürecini anlattı.

Tarihe kara leke olarak geçen Madımak katliamının üzerinden tam 30 yıl geçti.

Birlik ve beraberliğin, Cumhuriyet'in, Türkiye'nin hedef alındığı tertibin arkasında ABD ve İsrail izleri vardı.

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için kente gidenlerin konakladığı Madımak Oteli ateşe verilmiş, 33 aydın ile 2 otel görevlisi yaşamını yitirmişti.

Aynı acıların ve tertiplerin yaşanmaması için madımaktan kardeşlik sesleri yükseldi.

Vatan Partisi MYK üyesi Avukat Nusret Senem o dönemin tanıklarından ve hayatını kaybedenlerin avukatı.

Vatan Partisi MKK üyesi Ferit İlsever de tehlikeye dikkat çektiklerini o dönemki hükümeti uyardıklarını söyledi.

İlsever, FETÖ'nün de PKK'nın da artık Türkiye üzerindeki planlarının tutmayacağını belirtti.

Hayatını kaybedenler özlem ve sevgiyle anıldı. Kentte çok sayıda etkinlik yapıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler, eski Madımak Oteli binası önünde bir araya geldi.

Kardeşlik mesajları veren Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin, müze talebin bir kez daha dile getirdi.