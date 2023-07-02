Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı 6-8 Ekim davasında sona gelindi

HDP'nin yaptığı çağrılar sonucunda 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin dava Ankara'da görülmeye devam ediyor.

Aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına 3 Temmuz'da devam edecek.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada mahkemeye gelen belgelerin okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalara geçilecek.

Sanıkların ve avukatlarının savunmaların tamamlanması sürecinin sonunda ise karar aşamasına geçilecek. Ancak bazı sanıklar ile avukatlarının savunmasının uzun sürecek olması nedeniyle davada kararın 2023 yılı sonuna doğru çıkması bekleniyor.

Diğer yandan davanın önceki duruşmasında Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sunmuştu. 5 bin 268 sayfalık mütalaada sanıklar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ahmet Türk, Gültan Kışanak gibi isimlerin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Ayrıca sanıklar Demirtaş, Yüksekdağ, Kışanak'ın da aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 6 kişinin öldürülmesine ilişkin "nitelikli insan öldürme" suçundan 6'şar kez daha ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.