FETÖ'nün AK Parti'ye yeniden sızma planı | Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik yazdı

Hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı seçiminin kaybedilmesi Fethullahçı Terör Örgütü’nde moral bozukluğuna neden oldu. ABD’deki FETÖ yönetimi üst üste toplantılar yaparak Türkiye’deki yeni siyasi durumu analiz etti ve yeni kararlar aldı.

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Pensilvanya’da ‘AK Parti içine yeniden sızma’ kararı alındığını yazdı. Özçelik, Pensilvanya’daki değerlendirmeleri aktardı:

- AK Parti seçimi kazandı. Normal koşullarda önünde 5 yıl var. Bu çok uzun bir süre. Şu anda önceliğimiz değişti. AK Parti içine tekrar sızmamız lazım. İçerideki elemanlar aktifleşmeli. Çok ince bir taktik uygulanmalı. Ekonomik olarak zordalar. Bundan yararlanmalı. ABD ile ilişkiye mecburlar. Bu çok iyi değerlendirilmeli. ABD ile planlama iyi yapılmalı.

Üst düzey FETÖ toplantısında Altılı Masa konusunda özeleştiri de yapıldı. ‘Kimi koysak kazanacak’ kabulünün hatalı olduğu belirtilen toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun ‘gönüllü ya da zorla’ ikna edilerek ‘seçilecek adayda’ ısrarcı olunması gerektiği vurgulandı.

FETÖ yönetimi, CHP’deki Kılıçdaroğlu-İmamoğlu yüksek geriliminden zarar görmek istemiyor. Pensilvanya’da, CHP tabanının tepkisini çekmemek için deşifre olan FETÖ mensuplarının geriye çekilmesi kararlaştırıldı.

FETÖ, yeni dönemde de İyi Parti rolünün çok önemli ve örgüt için vazgeçilmez olduğunu değerlendiriyor. İyi Parti’nin geleceğe hazırlanması ve Buğra Kavuncu’nun konumunun güçlenmesi için çalışmalar planlandı.

FETÖ, iyi olan Ekrem İmamoğlu-İyi Parti ilişkisinden de faydalanmak istiyor. Pensilvanya’da İmamoğlu-İYİ Parti ilişkisinin yeni bir oluşuma gidebileceği, mevcut haliyle bile ana muhalefet olabileceği değerlendirmeleri yapıldı.

Seçim yenilgisi FETÖ’nün yurt içindeki mensuplarındaki kaygıyı derinleştirdi ve umutların tükenmesine neden oldu. Örgüt üyelerinden de yurt dışı çıkış talepleri arttı. Bu durumun Pensilvanya’da ‘yeni çözülmelere yol açabilir’ endişesinin artmasına neden oldu.