Başbağlar Şehitleri, şehadetlerinin 30. yılında anıldı

Başbağlar'da yaşanan Gladyo tertiplerinin üzerinden 30 yıl geçti. Olaylarda şehit olan vatandaşlarımızın anma töreni bugün Fatih'te gerçekleştirildi. Törende Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek de konuşmacılar arasında yer aldı.

Başbağlar'da yaşanan Gladyo tertiplerinin üzerinden 30 yıl geçti. Olaylarda şehit olan vatandaşlarımızın anma töreni bugün Fatih'te gerçekleştirildi. Törende Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek de konuşmacılar arasında yer aldı. Perinçek "Bir daha asla kendimize yan gözle baktırmayacağız, Türkiye'yi el ele ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

# Perinçek # başbağlar # Erzincan # Gladyo # tören # vatan partisi

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