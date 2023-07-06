Türk Hava Yolları satılacak mı? O iddialara yanıt geldi!

"Türk Hava Yolları satılacak" iddialarına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yanıt geldi.

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Bazı sosyal medya hesapları tarafından "Türk Hava Yolları satılacak" iddiası ortaya atıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddialara yanıt verdi.

Merkez, yaptığı paylaşım ile bu iddiaları yalanladı.

# türk hava yolları

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