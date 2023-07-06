Türk Hava Yolları satılacak mı? O iddialara yanıt geldi!
"Türk Hava Yolları satılacak" iddialarına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yanıt geldi.
Bazı sosyal medya hesapları tarafından "Türk Hava Yolları satılacak" iddiası ortaya atıldı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddialara yanıt verdi.
Merkez, yaptığı paylaşım ile bu iddiaları yalanladı.
"Türk Hava Yolları satılacak" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 4, 2023
📌Türk Hava Yolları'nın herhangi bir şirket ya da ülkeye satışı söz konusu değildir pic.twitter.com/76efjpxNpF