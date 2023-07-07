FETÖ'nün istihbarat akışı deşifre edildi! Devletin kritik mevkilerinde çalışıyorlarmış

Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ’nün mahrem yapılanmasının merkezinden alınan şifreli SD kartları deşifre etti. Emniyet Teşkilatı Mahrem Yapılanmasının sekretaryasında görev alan ve “Garson” kod adı verilen FETÖ’cü 2017'de örgütün SD kartlarını teslim etmişti. MİT çözdüğü SD kartlardan, 55 bin farklı dosya halinde FETÖ’nün 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık istihbarat akışı çıktı.

MİT KRİPTO İSİMLERİ DEŞİFRE ETTİ

Yeni Şafak’ın haberine göre MİT’in kripto şifre uzmanlarının 6 yıldır üzerinde çalıştığı SD kartların çözülmesiyle birlikte FETÖ'nün kripto yapılanması da gün yüzüne çıktı. Kartlarda yer alan bazı isimlerin 3-4 ay öncesine kadar devletin kritik noktalarında halen aktif görevde olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı olan isimlerin bilgileri yetkili makamlarla paylaşıldı. Güvenlik birimleri listeler üzerinde çalışmalara başladı. Mahrem yapı ile bağı olan isimlere yönelik operasyon yapılacağı ifade edildi.

Deşifre edilen kamu görevlisi sayısının yüksek olmadığı belirtilen haberde görevdeki kişilerin paniğe kapılmaması için farklı yerlere kaydırıldığını bilgisi yer aldı. MİT’in deşifresiyle birlikte halen kamu kurumlarında aktif olarak görev yapan mahrem imamlar tespit edildi. Mahrem imamların yanı sıra emniyet içinde aktif olarak çalışan üst düzey kripto isimlerin de belirlendiği ifade edildi.