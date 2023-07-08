HDP'nin yedeği Yeşil Sol Parti gerçek yüzünü gizleyemedi

HDP'nin yedek partisi Yeşil Sol Parti üyeleri gerçek yüzlerini gizlemek için Mersin'de kadın cinayetleriyle ilgili açıklama yapmak istedi.



Mersin Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerine tepki amacıyla Güvenevler Mahallesi'nde bir araya geldi. Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ve bazı parti üyelerinin de yer aldığı etkinlik tepki çekti.



29 Haziran'da erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından darbedilip hastaneye bırakılan ve burada hayatını kaybeden Esra Asena Temir'in ağabeyi Necip Temir, basın açıklamasına katılmak istemedi.



Aile, Yeşil Sol Partililerin de alanda bulunduğunu öğrenince protestoya katılmama kararı aldı.



