Erdoğan'dan sel açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'ya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Açıklamasında sele değinen Erdoğan, "Devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşının yanındadır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz bölgesinde meydana gelen şiddetli yağış ve sellere değinerek, selden olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşının yanındadır." diyen Erdoğan, "Nitekim ilgili bakan arkadaşlarımız süratle sel bölgesine intikal etmişlerdir. Biz de kendilerinden hem sahadaki durum hem de yürütülen faaliyetlere dair düzenli bilgileri almaktayız. Maalesef iklim değişikliğinin yol açtığı sıkıntıları tüm dünya gibi ülkemiz de giderek daha fazla hissediyor. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza buyursun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# cumhurbaşkanı erdoğan # sel

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