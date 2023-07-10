Erdoğan'dan sel açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz bölgesinde meydana gelen şiddetli yağış ve sellere değinerek, selden olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşının yanındadır." diyen Erdoğan, "Nitekim ilgili bakan arkadaşlarımız süratle sel bölgesine intikal etmişlerdir. Biz de kendilerinden hem sahadaki durum hem de yürütülen faaliyetlere dair düzenli bilgileri almaktayız. Maalesef iklim değişikliğinin yol açtığı sıkıntıları tüm dünya gibi ülkemiz de giderek daha fazla hissediyor. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza buyursun." değerlendirmesinde bulundu.