İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

 İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 22'si çocuk 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, düzensiz göçmenleri taşıyan botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 22'si çocuk 47 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

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