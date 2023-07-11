İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Tehlike çanları çalmaya başladı!

İstanbul barajlarının doluluk oranı ölçüldü, tehlike çanları çalmaya başladı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1,14 azalarak yüzde 42,14 olarak ölçüldü.

Bu veri son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 42,14 olarak ölçüldü. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,72, Terkos'ta yüzde 32,28, Sazlıdere'de yüzde 26,2, Alibey'de yüzde 23,73, Büyükçekmece'de yüzde 24,38, Ömerli'de yüzde 74,06, Darlık'ta yüzde 58,3, Elmalı'da yüzde 33,81, Pabuçdere'de yüzde 4,47 ve Kazandere'de yüzde 6,18 olarak ölçüldü.

Barajlar, 2022 Temmuz ayında yüzde 71,77 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 250 bin metreküp olarak belirlendi.

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Papuçdere oldu. Barajda su doluluk miktarı geçen yıl temmuz ayında yüzde 71,15 iken bu yıl yüzde 4,47 olarak kayıtlara geçti.