İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Tehlike çanları çalmaya başladı!

Yaz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyir etmesiyle İstanbul’un barajları yeniden alarm vermeye başladı. İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 42,14 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarının doluluk oranı ölçüldü, tehlike çanları çalmaya başladı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1,14 azalarak yüzde 42,14 olarak ölçüldü.

Bu veri son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 42,14 olarak ölçüldü. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,72, Terkos'ta yüzde 32,28, Sazlıdere'de yüzde 26,2, Alibey'de yüzde 23,73, Büyükçekmece'de yüzde 24,38, Ömerli'de yüzde 74,06, Darlık'ta yüzde 58,3, Elmalı'da yüzde 33,81, Pabuçdere'de yüzde 4,47 ve Kazandere'de yüzde 6,18 olarak ölçüldü.

Barajlar, 2022 Temmuz ayında yüzde 71,77 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 250 bin metreküp olarak belirlendi.

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Papuçdere oldu. Barajda su doluluk miktarı geçen yıl temmuz ayında yüzde 71,15 iken bu yıl yüzde 4,47 olarak kayıtlara geçti.

# istanbul # baraj doluluk oranları # su

Benzer Videolar

Suriye'den Ümit Özdağ'ın kışkırtmasına veto! Suriye'den Ümit Özdağ'ın kışkırtmasına veto!
İBB Meclisi'nde tartışma! İBB Meclisi'nde tartışma!
Erdoğan'dan sel açıklaması Erdoğan'dan sel açıklaması
Azov komutanları kim? Azov komutanları kim?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay açıklaması!
Ormanlar TUSAŞ'a emanet Ormanlar TUSAŞ'a emanet
Yeşil Sol Parti gerçek yüzünü gizleyemedi Yeşil Sol Parti gerçek yüzünü gizleyemedi
Vatan Partisi'nden vergi tepkisi Vatan Partisi'nden vergi tepkisi
Hablemitoğlu suikastı sanığı firar etti! Hablemitoğlu suikastı sanığı firar etti!
FETÖ'nün istihbarat akışı deşifre edildi! FETÖ'nün istihbarat akışı deşifre edildi!
Kira hilelerine dikkat! Kira hilelerine dikkat!
Türk Hava Yolları satılacak mı? Türk Hava Yolları satılacak mı?
Çok Okunanlar
1 Usta sanatçı Özkan Uğur'a veda zamanı!
2 11 Temmuz Resmi Gazete kararları
3 Hükümetten F-16 ve İsveç konusunda geri adım!
4 Girdiği evde ilaçları kovan antibiyotik lezzet!
5 Bel kısmından 5 santim incelten kahve!