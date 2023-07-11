Dikkat! Kavurucu sıcaklar başlıyor! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi

Türkiye, kavurucu sıcakların etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, sıcaklıklar yurt genelinde 4 ila 6 derece artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Akdeniz, Ege ve Marmara'da rekor sıcaklıklar görülebilir.

Hava sıcaklığının hafta boyunca İstanbul’da 36, Ankara’da 35, İzmir’de 40 ve Antalya’da 43 dereceyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, hasta, yaşlı ve çocukların öğle saatlerinde güneşe çıkmamaları yönünde uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

İstanbul Valiliği de kentte sıcaklıkların 5 ila 10 derece artacağını belirterek, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.