Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu: Meteoroloji yağışların süreceğini duyurdu

Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden bastıran sağanak, akşama saatlerinde dolu ile şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışlar özellikle Karagöl ve Kaptanpaşa mahallelerinin yanı sıra kent geneli etkili oldu.

METEOROLOJİ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ardahan için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu akşam 21.30'a kadar ilde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Yağışın ardından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.