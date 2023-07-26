İzmir'de sıcaklıklar rekor kırdı! Termometreler coştu

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Pek çok ilde sokaklar boş kaldı. İstanbul'ta termometreler 41 dereceyi gördü.

İzmir bugün tabiri caizse fırına döndü. Hava sıcaklığı 43.2 dereceyi gösterdi. Son 85 yılın rekor sıcaklığına ulaşıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'de 1938 yılından bu yana ölçüm yapılıyor. En yüksek sıcaklık 9 Temmuz 2000 yılında 42.6 ile kayıt altına alınmıştı.

Bugün yapılan ölçümlerle bu değer geride kaldı ve tüm zamanlar ile Temmuz ayı rekoru 43.2 derece ile kırıldı.

İzmir’in en işlek caddeleri ve yerleri bugün sıcaklık nedeniyle bomboş kaldı. Birçok vatandaş ellerinde şemsiyelerle dışarıda gezebildi.

Antalya'da da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Kentte, yerli ve yabancı turistler Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Ulusal Kanal yayınına katılan Profesör Doktor Doğan Yaşar, aşırı sıcakların zararları anlattı. Ancak zararı olduğu kadar, faydaları da olduğunu dile getirdi.