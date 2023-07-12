Türkiye'de kavurucu sıcaklar başlıyor! El Nino sıcak hava dalgası etkili olacak

Geç gelen yaz sıcakları gerçek yüzünü gösterdi. Türkiye’ye gelen Afrika dalgası hava sıcaklarını son yılların zirvesine ulaştırdı. Uzmanlar ise vatandaşları sıcaklara karşı uyardı.

Yaz mevsiminin ortasına yaklaşılırken Türkiye genelindeki sıcaklıklarda ciddi artış başladı.

Dünya geçtiğimiz haziran ayı ile gelmiş geçmiş en sıcak haziran ayını yaşadı. EL NİNO dalgasıyla 3 ve 4 temmuzda da rekor kıran sıcaklıklar yerini Afrika sıcaklıklarına bıraktı.

Sağlık Bakanlığı, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile risk grubundaki vatandaşları öğle saatlerinde sokağa çıkmaması için uyardı.