Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı

İkinci sıcak hava dalgası geliyor. Çarşamba günü itibariyle sıcaklıklar yine mevsim normalleri üzerine çıkacak.

El Nino’nun neden olduğu yeni bir sıcak hava dalgası yolda. Dünya genelinde yeni sıcaklık rekorları bekleniyor. Sıcaklık değerleri mevsim normallerin 5-6 derece üstüne çıkacak, hissedilen sıcaklık 50 dereceleri aşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yeni sıcak hava dalgası için tarih verdi. Sıcak hava dalgasının 19 Temmuz itibariyle tüm yurdu saracağı uyarısı yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz’da El Nino’nun 2024’te de süreceğini söyledi. Ağustos ayının ilk yarısının sonuna kadar her gün yeni bir rekor kaydedileceğini belirtti.

Dünya Meteoroloji Genel Müdürlüğü’de acil uyarı yayınladı. 19-24 Temmuz tarihlerine dikkat çekildi. Yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağı kaydedildi.

Sıcak hava dalgaları Avrupa, ABD'nin güneyini, Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı, Orta Doğu'yu ve bazı Asya ülkelerini etkisi altına alacağı belirtildi.

Avrupa her yeni güne yeni bir sıcaklık rekoru ile başlıyor. İspanya, İtalya ve Yunanistan, Avrupa'da sıcak hava dalgasından etkilenen ülkeler arasında başı çekiyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle ormanlık alanlarda yangın çıkabileceği uyarısı yapılırken İspanya ve Yunanistan’da peş peşe yangınlar başladı. Kontrol altına alınamayan yangınlar büyüyor.

Çin ana karasında ise bir yandan sıcak bir yandan Muson yağmurları etkili oluyor. Ülkenin güneyinde Çin'in güneyinde Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi tahliye edildi.

İran’da ise yine kum fırtınası çıktı. Bojnurd ve Meşhed kentlerinde hava kirliliği nedeniyle devlet kurumları tatil edildi.