Avrupa alarm veriyor! Dünya'da sıcak hava dalgası sürüyor

Aşırı sıcaklıklar Avrupa kıtasını sardı. Özellikle İspanya, İtalya ve Yunanistan için uyarılar yapıldı. Avrupa kıtası son yılların en sıcak yılı 2023'te kavruluyor.

Yaz başından bu yana üçüncü sıcak hava dalgasını yaşayan İspanya'da 45,4 derece ile son 95 yılın en sıcak günü yaşandı. Sıcaktan bunalan İspanyol halkı sahillere akın etti.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle verilen "yüksek alarm" durumu devam ediyor. Ülke kırmızı alarmda. 10 gün sürecek sıcak hava dalgasına karşı 23 kentte acil durum ilan edildi. Sardinya'da termometreler 46 dereceyi aştı.

Yunanistan'da orman yangını büyüdü. Başkent Atina'ya 30 mil uzakta başlayan yangın sahil beldelerine sıçradı. Onlarca kişi evlerinden ayrıldı.

Balkanlarda da durum aynı. Karadağ'da bugün hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçüldü. Başkent Podgorica'da sokaklar tenhalaştı.

Avrupa'da sıcaklık kavururken Asya'da hem aşırı sıcaklar hem de şiddetli yağışlar bir arada yaşanıyor.

Muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan'da Yamuna Nehri'nden taşan sular, Tac Mahal’e ulaştı. Hindistan`da sel felaketleri sonucu 34`ü son 24 saatte olmak üzere toplamda 150 kişi hayatını kaybetti.

Talim Tayfunu, Çin'i geçtikten sonra Vietnam'a ulaştı. Önlem amacıyla 30 binden fazla kişi tahliye edildi.