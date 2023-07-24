3 il için sarı kodlu uyarı! Dikkat! Meteoroloji'den açıklama geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu çok sayıda ile uyarılarda bulundu. 3 il sarı kod ile uyarılırken, Ardahan ve Erzurum'da kuvvetli yağış olacağı ifade edildi.
Meteoroloji, hava durumu raporunu paylaştı.
Buna göre, İstanbul'da yerel olmak üzere sabah saatlerinde yağış beklenirken 3 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hissedilir derecede olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
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