DEDAŞ işçileri 6 ilde eylemde! Hayat pahalılığı işçileri ayağa kaldırdı

Dicle Elektrik Dağıtım Merkezi olan DEDAŞ bünyesinde çalışan işçiler hayat pahalılığı nedeniyle iş bıraktı. Emekçiler 6 ilde gün boyu oturma eylemi yaptı. Zor şartlarda çalışan işçilerin talebi daha insani koşullarda çalışmak.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Artan hayat pahalılığı, zorlu çalışma koşulları işçileri harekete geçirdi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. DEDAŞ bünyesinde çalışan işçiler Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman’da iş bıraktı.

Zor şartlarda çalıştıklarını söyleyen işçiler taleplerini duyurmak için gün boyu oturma eylemi yaptı.

Daha insani koşullarda çalışmayı dileyen emekçiler sendikaya da üye olmak istiyor.

DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü tesisi içinde işçilerin eylemine basın mensuplarının kameraları alınmadı.

Öte yandan DEDAŞ yetkilerinin eyleme öncülük edenlere karşı harekete geçerek bazı işçilerin iş fesihlerine son verdiği iddia edildi. 

# DEDAŞ # diyarbakır # şırnak # şanlıurfa # mardin # siirt # batman

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