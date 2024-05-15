Rusya'da Putin yeni hükümeti onayladı

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümeti onaylayan kararnameyi imzaladı.

Rusya'da Putin yeni hükümeti onayladı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisinin belirlediği bakanlar, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanları ile Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu yeni kabine üyelerini onaylayan kararnameyi imzaladı.

Vladimir Putin ülkesinde mart ayında gerçekleştirilen seçimleri kazanmış ve 7 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlamıştı. Putin, Mişustin'i başbakan adayı olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın onayına sunmuştu. Duma milletvekilleri, başbakanlığa kabul ettikleri Mişustin'in yeni bakan listesini de onaylamıştı.

Putin, kendisinin belirlediği bakan, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanlarını ise değerlendirmesi için Federasyon Konseyi'ne sunmuştu. Konsey, Putin'in gönderdiği isimleri olumlu değerlendirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # vladimir putin # son dakika
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