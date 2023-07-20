Sakarya'da buğday hasadı başlıyor! Üreticilerden TMO'ya çağrı

BAHTİYAR BODUR

Sakarya Taraklı'da çiftçiler buğday hasadı için gün sayıyor. Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi bölgeye uzak. Çiftçinin depolama şansı da yok. Mobil ofis alım merkezi talepleri var.

Buğday fiyatı 8 lira 25 kuruş olarak açıklanmıştı. Ancak birçok ilde TMO yer yok diye alım yapmadı. Üretici buğdayı tüccara 6-7 liradan satmak zorunda kaldı. Sakaryalı üretici aynı sorunu yaşamak istemiyor.

Üretim yapanların yaş ortalaması da 50'nin üzerinde. Girdi maliyetleri ve işin zor olmasından dolayı çiftçiler yeni ürünlere yöneliyor.

Taraklı Ziraat Odası Başkanı Ruhi Avdan tarladaki ürün fiyatı ile pazar fiyatının da çok farklı olduğunu söyledi. Kooperatif çağrısı yaptı.

Taraklı Ziraat Odası Başkanı genç üreticilerin tarıma teşvik edilmesini istedi.