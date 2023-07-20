İzmir'de metroya grev ilanı asıldı! CHP'li belediye adım atmazsa 31 Temmuz'da grev var

İzmir Metro’da çalışan işçiler, "Grev Uygulama İlanı"nı işyerine astı. 31 Temmuz saat 05.00'te greve çıkacak işçiler, Ulusal Kanal'a konuştu. CHP'li Belediye'den aldıkları maaşların asgari ücretin altında kaldığını belirten emekçiler, enflasyona yenik düşmeden, eşit işe eşit ücret talep ediyor.

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Metro işçileri arasındaki toplu iş sözleşmesinde sonuç çıkmayınca emekçiler "Grev Uygulama İlanı"nı iş yerine astı. 31 Temmuz saat: 05.00'te işçiler kontak kapatıp grev yapacak.

Metro'da çalışan 625 işçi var. Son asgari ücret zammıyla beraber emekçilerin tamamı asgari ücret seviyesine geldi.

Metro'da çalışan emekçilere Ulusal Kanal mikrofon uzattı. İşçiler "Ne zaman sözleşme yapSak ücretlerimiz asgari ücretin altında kalıyor" dedi.

23 yıldır İzmir Toplu Ulaşımında hizmet veren bir makinistin aldığı ücret bu ay asgari ücretin altında.

Emekçilerin CHP'li Belediyeden talebi, aynı iş kolunda görev yapan devlet kademesindeki işçilerle aynı seviyede maaş almak. Ancak Tunç Soyer yönetimindeki Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası bu konuda adım atmıyor.

İşçiyi temsil eden Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, işverene grev günü saatine kadar müzakereye açık olduklarını hatırlattı.

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