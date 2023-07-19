Harmandalı'na yargı müdahalesi! Mahkeme belediyenin çöp depolamasına 'dur' dedi

İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Harmandalı’nda çöp depolamasına 'dur' dedi. Mahkeme gerekçeli kararında Ulusal kanal’ın da gündemde tuttuğu bölgedeki toprak kaymasının, devam ettiğine dikkat çekti.

Özgür Doğu Saymaz Özgür Doğu Saymaz
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, artık Harmandalı'na çöp dökemeyecek.

Davayı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar açtı. İzmir 4’ncü İdare Mahkemesi, Harmandalına çöp dökümüne ilişkin işlemin iptaline karar verdi.

Harmandalında yaşanan toprak kayması nedeniyle yollarda ve evlerde hasarlar oluştuğuna dikkat çeken mahkeme, bölgede atık depolandıkça tehlikenin de büyüdüğünün altını çizdi.

Mahkeme gerekçeli kararında Ulusal Kanal’ında ısrarla gündeme taşıdığı, bölgedeki toprak kaymasının devam ettiğine dikkat çekti.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi üst mahkemeye itiraz etmezse karar kesinleşecek. Karar kesinleşirse CHP’li Belediyenin 1992 yılından bu yana işlettiği Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisine çöp dökmesi yasaklanacak.

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