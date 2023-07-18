Diyarbakır'da vatandaş fahiş kiraya çözüm istiyor! Depremden sonra kiralarda astronomik artış

Depremden olumsuz etkilenen Diyarbakır'da kiralar aldı başını gidiyor. 3 bin liralık evler 15 bin lira oldu.

Şehirde konut açığı arttı. Kiralar kontrol edilemiyor. Vatandaş çözüm arıyor, devletin acilen müdahale etmesini bekliyor.

Depremin izlerinin yaşandığı kentte mağdur olan vatandaş uygun kirada oturabilmek için canını hiçe sayıyor.

Vatan Partisi Diyarbakır İl Sekreteri Süleyman Aydın kira sorunun her geçen gün büyüdüğünü söyledi, partisinin çözümünü anlattı.