Diyarbakır'da vatandaş fahiş kiraya çözüm istiyor! Depremden sonra kiralarda astronomik artış

Diyarbakır'da vatandaş fahiş kiralara çözüm istiyor. Depremden önce 3 bin lira olan evler için ev sahipleri şimdi 15 bin lira istiyor. Mağdur olan vatandaş orta hasarlı evlere kiracı olarak yerleşmeye başladı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Depremden olumsuz etkilenen Diyarbakır'da kiralar aldı başını gidiyor. 3 bin liralık evler 15 bin lira oldu.

Şehirde konut açığı arttı. Kiralar kontrol edilemiyor. Vatandaş çözüm arıyor, devletin acilen müdahale etmesini bekliyor.

Depremin izlerinin yaşandığı kentte mağdur olan vatandaş uygun kirada oturabilmek için canını hiçe sayıyor.

Vatan Partisi Diyarbakır İl Sekreteri Süleyman Aydın kira sorunun her geçen gün büyüdüğünü söyledi, partisinin çözümünü anlattı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# diyarbakır # fahiş kira

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