İŞKUR'da mobbing eylemi! İzmir İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak'ı protesto ettiler
İzmir'de İŞKUR çalışanı memurlar mobbing eylemi yaptı. Büro Memur-Sen İzmir 1 No'lu şube başkanı Hakan Kılıçarslan, 1 seneyi aşkın süredir sendikalı memurlar, yapılan mobbingin devam ettiğini söyledi. İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak'ı memura baskı yapmaktan vazgeçmeye çağırdı.
Özgür Doğu Saymaz
İŞKUR çalışanı memurlar İzmir'de eylem yaptı. Büro Memur-Sen İzmir 1 No'lu şube başkanı Hakan Kılıçarslan, İl Müdürü Kadri Kabak'ın mobbinge devam ettiğini söyledi.
Kılıçarslan, Kabak'ın sendikal faaliyetleri ve sendika temsilcilerini hedef aldığını belirtti.
Ulusal Kanal'a konuşan Büro Memur-Sen İzmir 1 No'lu şube başkanı Hakan Kılıçarslan, İl Müdürü Kabak'a seslendi. Baskılara son vermesini söyledi.
Kılıçarslan "mobbing ve baskılar son bulana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi