İŞKUR'da mobbing eylemi! İzmir İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak'ı protesto ettiler

İŞKUR çalışanı memurlar İzmir'de eylem yaptı. Büro Memur-Sen İzmir 1 No'lu şube başkanı Hakan Kılıçarslan, İl Müdürü Kadri Kabak'ın mobbinge devam ettiğini söyledi.

Kılıçarslan, Kabak'ın sendikal faaliyetleri ve sendika temsilcilerini hedef aldığını belirtti.

Ulusal Kanal'a konuşan Büro Memur-Sen İzmir 1 No'lu şube başkanı Hakan Kılıçarslan, İl Müdürü Kabak'a seslendi. Baskılara son vermesini söyledi.

Kılıçarslan "mobbing ve baskılar son bulana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.