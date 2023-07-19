İŞKUR'da mobbing eylemi! İzmir İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak'ı protesto ettiler

İzmir'de İŞKUR çalışanı memurlar mobbing eylemi yaptı. Büro Memur-Sen İzmir 1 No'lu şube başkanı Hakan Kılıçarslan, 1 seneyi aşkın süredir sendikalı memurlar, yapılan mobbingin devam ettiğini söyledi. İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak'ı memura baskı yapmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Özgür Doğu Saymaz Özgür Doğu Saymaz
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İŞKUR çalışanı memurlar İzmir'de eylem yaptı. Büro Memur-Sen İzmir 1 No'lu şube başkanı Hakan Kılıçarslan, İl Müdürü Kadri Kabak'ın mobbinge devam ettiğini söyledi.

Kılıçarslan, Kabak'ın sendikal faaliyetleri ve sendika temsilcilerini hedef aldığını belirtti.

Ulusal Kanal'a konuşan Büro Memur-Sen İzmir 1 No'lu şube başkanı Hakan Kılıçarslan, İl Müdürü Kabak'a seslendi. Baskılara son vermesini söyledi.

Kılıçarslan "mobbing ve baskılar son bulana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# işkur # izmir

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