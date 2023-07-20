Koyun üreticisi zamların altında kaldı

Koyun üreticisi peş peşe gelen zamların altında kaldı. Yem, mazot gideri besicinin en büyük sıkıntısı. Çiftçiler ya hayvanlarını kesime gönderiyor ya da ürerim alanını küçültüyor.

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Haber-Kamera: Bahtiyar Bodur

Durdurulamayan zamlar girdi maliyetleri altında ezilen çiftçiye büyük darbe indirdi. Üreticiye verilen destek yeterli değil.

Gider kalemlerini üreticiler say say bitiremiyor. Koyun yetiştiricisi Mehmet Ergül de maliyetler altında ezilen üreticilerden biri.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük Köyü'nde çiftçilik yapan Ergül, “Köyde yaşamak için bir sürü nedenim var” projesine katıldı.

Hayvan sayısını artırmak için bölgesinden hayvan alamadı. İzmir'den getirdi. Ancak zarar etti.

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