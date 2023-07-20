Ormanlar onlara emanet! Orman yangınlarına karşı özel harekat polisleri nöbette

Bursa Uludağ'da orman yangınlarına karşı özel harekat ekipleri devriye geziyor. Ekipler, Uludağ Milli Parkı'nda nöbet tutuyor.

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Bursa'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele için nöbet tutuyor. İl genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından görevli polisler Uludağ'da devriye gezmeye başladı.

Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunun kararının ardından harekete geçen ekipler, orman alanlarını dron yardımıyla havadan kontrol ediyor.

Yasak kararından haberi olmadan ormanlara giren vatandaşları uyararak bölgeden uzaklaştırıyor.

Atlı Birlik Büro Amirliği ekipleri ise kentteki resmi piknik alanlarında atlarla kontroller yapıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# özel harekat # orman yangını

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