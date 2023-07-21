Muharrem ayının ilk orucu açıldı! Oruç açma etkinliğinde vatandaşlar bir araya geldi
Muharrem ayının ilk orucu açıldı. Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği oruç açma etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, birlik ve beraberlik vurguları öne çıktı.
Cemre Nilsu Çatakoğlu
Vatandaşlar Muharrem ayının ilk günü sebebiyle oruç açma etkinliğinde bir araya geldi.
Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği oruç açma etkinliğinde Kerbela olayı yad edildi, dualarla oruç açıldı.
Federasyonun Genel Başkanı Mehmet Şahin Muharrem ayına dair bilgiler verdi.
Etkinliğe ev sahipliği yapan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de Muharrem ayı üzerine birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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