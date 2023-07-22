Eti Maden'de işçiler grevde! Toplu sözleşme talepleri kabul edilmedi

Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı Emre Albayrak ve parti heyeti de yürüyüşe katılarak işçilere destek verdi.

Balıkesir Bandırma’da Petrol-İş sendikasına bağlı Eti Maden işçileri greve başladı.

Petrol-İş Sendikası’nın toplu sözleşme talepleri kabul edilmeyince grev ilanı asıldı. 17 Temmuz günü asılan ilanın ardından tüm işçilerin katılımıyla bir yürüyüş gerçekleştirilip talepler basın açıklaması eylemiyle bir kez daha dile getirildi.

Kamu iktisadi teşebbüsü olan ve dünyanın önde gelen bor üretim tesisleri arasında yer alan işyerinde yaklaşık 700 kişi çalışırken işçilerin çoğunluğu 10-15 yıllık kıdemli işçilerden oluşuyor.

İşçiler, grevin beşinci gününde şehir merkezinde yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Petrol-İş Bandırma Şube Başkanı Tuncay Topuz, mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı Emre Albayrak ve parti heyeti de yürüyüşe katılarak işçilere destek verdi.