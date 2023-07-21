Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı İstanbul'da kutlandı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49. yıl dönümünde resepsiyon düzenledi.

Beşiktaş'taki Yıldız Parkı Çadır Köşkü'nde düzenlenen resepsiyona İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile askeri yetkililer, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şube Başkanı Zehra Bilge Eray katıldı.

Resepsiyona katılan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Okan Özkan, KKTC’nin tanıtılması yolunda atılabilecek en büyük adımı anlattı.

NATO’ya karşı durma mesajı veren Özkan, Vatan Partisi’nin Kıbrıs davasında görevlere hazır olduğunu vurguladı.

Ulusal Kanal’a konuşan Emekli Deniz Subayı Halil Özsaraç, Türkiye’nin Avrupa Birliği adına attığı adımların KKTC’nin tanıtılmasına engel olduğunu söyledi.

Ulusal Kanal’a konuşan bir diğer isim ise Emekli Yarbay ve Kıbrıs Gazisi Atilla Çilingir de KKTC’nin tanıtılmasına dair önemli mesajlar verdi.

Resepsiyon "Mücahitler Marşı", "Türk Marşı" ve kahramanlık türküleri eşliğinde sona erdi.