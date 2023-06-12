El Nino başladı! 2024'te sıcaklık rekoru kırılabilir...

Aşırı yaz sıcaklıklarının habercisi El Nino başladı

ABD’li bilim insanları gezegenin 1-2 yıllığına ısınmasına yol açan hava olayının 2024’te sıcaklık rekoru kırmasını bekliyor.

El Nino nedeniyle Avustralya’da kuraklık, ABD’nin güneyinde daha yoğun yağmur, Hindistan’da ise muson yağmurlarında azalış ihtimali öne çıkıyor.

Bilim insanları bu seferki El Nino’nun, yıl sonu itibarıyla ortalama bir El Nino’nun gücünü aşma olasılığının yüzde 84 olduğunu hesaplıyor.

El Nino’nun etkisi birkaç ay gecikmeli de olsa tüm dünyada hissediliyor. Bu iklim olayı genellikle Afrika’daki kuraklığı da artırıyor.

Şimdilik El Nino’nun 2024 baharına kadar etkin olması ve sonrasında yavaş yavaş etkisini yitirmesi bekleniyor.