El Nino başladı! 2024'te sıcaklık rekoru kırılabilir...

El Nino olarak bilinen ve gezegenin 1-2 yıllığına ısınmasına yol açan hava olayı Pasifik Okyanusu’nda başladı. El Nino nedeniyle bazı bölgelerde kuraklık artarken bazı bölgelerde de yağışın artması bekleniyor.

Son Güncelleme:

Aşırı yaz sıcaklıklarının habercisi El Nino başladı

ABD’li bilim insanları gezegenin 1-2 yıllığına ısınmasına yol açan hava olayının 2024’te sıcaklık rekoru kırmasını bekliyor.

El Nino nedeniyle Avustralya’da kuraklık, ABD’nin güneyinde daha yoğun yağmur, Hindistan’da ise muson yağmurlarında azalış ihtimali öne çıkıyor.

Bilim insanları bu seferki El Nino’nun, yıl sonu itibarıyla ortalama bir El Nino’nun gücünü aşma olasılığının yüzde 84 olduğunu hesaplıyor.

El Nino’nun etkisi birkaç ay gecikmeli de olsa tüm dünyada hissediliyor. Bu iklim olayı genellikle Afrika’daki kuraklığı da artırıyor.

Şimdilik El Nino’nun 2024 baharına kadar etkin olması ve sonrasında yavaş yavaş etkisini yitirmesi bekleniyor.

# El Nino # hava sıcaklığı # Hava durumu

Benzer Videolar

ABD'de Suriye rahatsızlığı ABD'de Suriye rahatsızlığı
GKRY'den '"Müzakere'ye hazırız" mesajı GKRY'den '"Müzakere'ye hazırız" mesajı
İsrailliler yine meydanlara indi İsrailliler yine meydanlara indi
Bölge ülkelerinin işbirliği İsrail'i yalnızlaştırdı Bölge ülkelerinin işbirliği İsrail'i yalnızlaştırdı
İsveç topraklarını NATO askerlerine açtı İsveç topraklarını NATO askerlerine açtı
Türk gemisine kurtarma operasyonu Türk gemisine kurtarma operasyonu
Sıcak para merkezleri göreve başladı Sıcak para merkezleri göreve başladı
ABD'den yeni adım: Atlantik Deklarasyonu ABD'den yeni adım: Atlantik Deklarasyonu
Gazze'nin acısı ve mücadelesi duvarlarda Gazze'nin acısı ve mücadelesi duvarlarda
ABD'nin teröre desteği sürecek ABD'nin teröre desteği sürecek
Rus turiste köpek balığı saldırdı Rus turiste köpek balığı saldırdı
Hakan Fidan'a Alman medyasında çarpıcı yorumlar Hakan Fidan'a Alman medyasında çarpıcı yorumlar
Çok Okunanlar
1 Emekli maaşı birden fazla alınabilir mi?
2 Efsane Türk halıları tarihi ve motifleri
3 Ormanda kaybolan 4 çocuk 40 gün sonra bulundu
4 Sadece kimlikle seyahat gidilebilecek ülkeler hangileridir?
5 Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak?