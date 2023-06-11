GKRY'den '"Müzakere'ye hazırız" mesajı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye'ye 'Müzakereye hazırız' çağrısı yaptı. Hristodulidis, Temmuz ayındaki NATO Zirvesi sonrası Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını beklediklerini söyledi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatmaya hazır olduklarını söyledi.

Rum basınına konuşan Hristodulidis, Türkiye'de seçim sürecinin tamamlandığını, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde Ankara'dan somut adım beklediklerini ifade etti. Temmuz ayında yapılacak NATO Zirvesi sonrası sürecin başlatılabileceğini belirtti.

Kıbrıs konusunda Avrupa Birliği ile temas halinde olduklarını söyleyen Rum Lider, Ankara’ya “müzakereye hazırız” çağrısı yaptı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerini de değerlendiren Hristodulidis, iki üke arasında Şubat ayından bu yana “barışçıl rüzgarlar” estiğini savundu. “Atina-Ankara ilişkilerinde yeni bir iklim oluşuyor" ifadelerini kullandı.

# güney rum kesimi # Mavi Vatan

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