İsrail'i korku sardı: Bölge ülkelerinin işbirliği İsrail'i yalnızlaştırdı

İran ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma ve BAE ile İran’ın yeni işbirliği adımları, İsrail medyasında ülke için olumsuz olarak yorumlandı. İsrail'i adeta yalnızlık korkusu sardı.Son gelişmeleri analiz eden İsrail medyası, Tel Aviv’in bölgede yalnız kaldığına ilişkin tespitleri paylaştı.

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Basra Körfezi'nde yeni bir dönem başlıyor. ABD etkisinin azaldığı bölgede, iş birlikleri güçleniyor. Tel Aviv, yalnızlık korkusu yaşıyor...

Özellikle İran ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İran’ın yediyıl sonra attığı iş birliği adımları, İsrail medyasında dikkatle takip ediliyor. Ülke için de olumsuz olarak yorumlanıyor.

Son gelişmeleri analiz eden İsrail medyası, Tel Aviv’in bölgede yalnız kaldığına ilişkin tespitleri paylaştı.

İsrail’in tanınan dış haberler muhabirlerinden Amir Tibon, Haaretz gazetesinde ‘Artık İran konusunda ABD’yi etkileme kabiliyetimiz yok’ başlığı ile İsrail’in endişelerini dile getirdi.

Riyad yönetiminin petrol üretimini kısmasıyla birlikte, bunun ABD ve Batı piyasalarında fiyatların artmasına neden olarak ek enflasyona yol açacağını belirten İsrail medyası bu durumun kendilerine yansıyacağından endişeli.

İsrail ile barış antlaşmasını imzalayan ilk ülke olan Mısır’ın da İran ile ilişkilerini geliştirmesi, Tel Aviv’i rahatsız ediyor.

Öte yandan İsrail medyası, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta sonunda fiziksel olarak düşüşünü ülkesinin imajına benzetiyor. "ABD düşme sürecindeki bir süper güç." deniliyor..Washington ile gergin bir dönemin içinde olunduğu vurgusu da dikkat çekiyor...

İsrailli dış haberler muhabiri Amir Tibon köşe yazısında, Netanyahu ve Biden arasındaki İran anlaşmazlığında bire bir çatışma yaşanması halinde bu durumun daha da kötüleşebileceğini söyledi.

Tibon, bu gelişmeler çerçevesinde, önemli bir Arap desteğini harekete geçirmenin zor olacağını tahmin ettiğini belirtiyor. Öte yandan uzmanlar da bölgedeki değişimin altını önemle çiziyor.

ABD’nin o geleneksel Arap dünyasıyla, körfez ilişkilerinin çok fazla bir geleceği kalmadı. Dünya artık tek kutuplu değil. Amerika değişen dünyaya ayak uyduramadı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# israil # Birleşik Arap Emirlikleri # iran # suudi arabistan

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