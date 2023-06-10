Rusya'yı bahane ettiler topraklarını NATO'ya açtılar: İsveç'ten zirve öncesi hamle

İsveç, üye olmadan topraklarını NATO askerlerine açtı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO birliklerinin ülkede geçici olarak konuşlandırılmasına izin verdiklerini açıkladı. Gerekçe olarak Rusya tehdidi gösterildi.

Son Güncelleme:

İsveç, NATO üyeliğine kesin gözüyle bakıyor. Zira Stokholm yönetimi daha Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne üye olmadan topraklarını NATO askerlerine açtı. Açıklama İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Savunma Bakanı Pal Jonson’dan yapıldı.

Başbakan ve Savunma Bakanı Nyheter gazetesine yazdıkları ortak makalede, NATO birliklerinin ülkede geçici olarak konuşlandırılmasına izin verildiği bildirildi. Kristersson ile Jonson, Rusya'nın kendileri için tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Makalede, İsveç hükümetinin, ordunun gelecekteki ortak operasyonlara olanak sağlamak üzere NATO'ya üye devletlerle hazırlıklar yürütebilmesini karara bağladığı aktarıldı.

İsveç Başbakanı ile Savunma Bakanının ortak yazdığı makalede, "Rusya bizim için hala bir tehdit. Kriz veya savaş durumunda, diğer ulusların askeri kaynaklarını hızla bölgemize getirebilmeliyiz. İsveç hükümeti olarak ittifaka üye olmadan NATO birliklerinin ülkemizde geçici olarak bulunmalarına izin verdik" ifadeleri kullanıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla ABD’nin talebi doğrultusunda Finlandiya ile İsveç, askeri tarafsızlık politikasından vazgeçti. NATO’nun genişlemesi stratejisi kapsamında iki ülke 18 Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuru yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk başta hem Finlandiya’nın hem de İsveç’in NATO üyeliklerini ülkelerin PKK ve FETÖ mensuplarına kucak açmasını gerekçe göstererek reddetti. Erdoğan’ın itirazı kısa sürdü. Finlandiya nisan ayında NATO'nun 31. üyesi oldu.

İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı. Ancak temmuz ayında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO liderler zirvesinde Tayyip Erdoğan’ın onayı ile İsveç’in NATO’ya üye olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# isveç # nato # rusya

Benzer Videolar

Türk gemisine kurtarma operasyonu Türk gemisine kurtarma operasyonu
Sıcak para merkezleri göreve başladı Sıcak para merkezleri göreve başladı
ABD'den yeni adım: Atlantik Deklarasyonu ABD'den yeni adım: Atlantik Deklarasyonu
Bölge ülkelerinin işbirliği İsrail'i yalnızlaştırdı Bölge ülkelerinin işbirliği İsrail'i yalnızlaştırdı
Gazze'nin acısı ve mücadelesi duvarlarda Gazze'nin acısı ve mücadelesi duvarlarda
ABD'nin teröre desteği sürecek ABD'nin teröre desteği sürecek
Rus turiste köpek balığı saldırdı Rus turiste köpek balığı saldırdı
Hakan Fidan'a Alman medyasında çarpıcı yorumlar Hakan Fidan'a Alman medyasında çarpıcı yorumlar
Köpek balığı saldırısında Rus turist hayatını kaybetti Köpek balığı saldırısında Rus turist hayatını kaybetti
Rusya’dan Ankara’ya mesaj Rusya’dan Ankara’ya mesaj
İsrail’e hipersonik füzeli mesaj İsrail’e hipersonik füzeli mesaj
Çin'den faiz hamlesi Çin'den faiz hamlesi
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 Peynir değil zehir yiyoruz!
4 Altın fiyatları bugün ne kadar?
5 LGBT temalı dondurmaya yasak!