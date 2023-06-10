Rusya'yı bahane ettiler topraklarını NATO'ya açtılar: İsveç'ten zirve öncesi hamle

İsveç, NATO üyeliğine kesin gözüyle bakıyor. Zira Stokholm yönetimi daha Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne üye olmadan topraklarını NATO askerlerine açtı. Açıklama İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Savunma Bakanı Pal Jonson’dan yapıldı.

Başbakan ve Savunma Bakanı Nyheter gazetesine yazdıkları ortak makalede, NATO birliklerinin ülkede geçici olarak konuşlandırılmasına izin verildiği bildirildi. Kristersson ile Jonson, Rusya'nın kendileri için tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Makalede, İsveç hükümetinin, ordunun gelecekteki ortak operasyonlara olanak sağlamak üzere NATO'ya üye devletlerle hazırlıklar yürütebilmesini karara bağladığı aktarıldı.

İsveç Başbakanı ile Savunma Bakanının ortak yazdığı makalede, "Rusya bizim için hala bir tehdit. Kriz veya savaş durumunda, diğer ulusların askeri kaynaklarını hızla bölgemize getirebilmeliyiz. İsveç hükümeti olarak ittifaka üye olmadan NATO birliklerinin ülkemizde geçici olarak bulunmalarına izin verdik" ifadeleri kullanıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla ABD’nin talebi doğrultusunda Finlandiya ile İsveç, askeri tarafsızlık politikasından vazgeçti. NATO’nun genişlemesi stratejisi kapsamında iki ülke 18 Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuru yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk başta hem Finlandiya’nın hem de İsveç’in NATO üyeliklerini ülkelerin PKK ve FETÖ mensuplarına kucak açmasını gerekçe göstererek reddetti. Erdoğan’ın itirazı kısa sürdü. Finlandiya nisan ayında NATO'nun 31. üyesi oldu.

İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı. Ancak temmuz ayında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO liderler zirvesinde Tayyip Erdoğan’ın onayı ile İsveç’in NATO’ya üye olmasına kesin gözüyle bakılıyor.