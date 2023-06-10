Kaçak göçmenler kontrolü ele geçirmeye çalıştı: Türk gemisinde nefes kesen kurtarma operasyonu

Uluslararası sularda kaçak operasyonu yapıldı. İtalya açıklarında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yapılan operasyon başarı ile sonuçlandı..

Olay, Türkiye'den Fransa'ya giden bir kargo gemisinde yaşandı. Topçular limanından Fransa’nın Sete limanına doğru yola çıkan Türk bayraklı “Galata Seaways” isimli ro-ro gemisinde gizlenen göçmenler, geminin kontrolü almaya çalıştı.

Gemi kaptanı hızla Türk yetkililere durumu bildirdi. Ankara, İtalya ve Fransa makanları ile iletişime geçti. Türkiye koordinesinde operasyon başlatıldı.

Olayın öğrenilmesinin hemen ardından gemi kaptanı ve şirketle temas kurularak mürettebatın güvenli bölgelerde kendilerini korumaları istendi. Geminin kontrolünü sağlayan kaptan ve personel, kendilerini çeşitli bölgelere kilitleyerek güvenliğe aldı.

Tüm sürecin takip ve koordinasyonunu yürüten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, gelen bilgileri anlık takip ederek bölgedeki duruma ilişkin bilgi aldı.

Kaptandan, geminin bulunduğu noktaya en yakın yer olan İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket edilmesi istendi. O sırada İtalya güvenlik birimleri gemiye yapılacak operasyonu planlamaya başladı.

İtalya güvenlik birimleri helikopter yoluyla gemiye indi. İlk olarak Türk mürettebatın güvenliği sağlandı.

Arama çalışmalarına köpekli timler de dahil edildi. Arama çalışmalarının ardından gemideki kaçak yolcular İtalya güvenlik güçlerince yakalandı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisindeki kaçak yolcular İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalandı ve gemiden indirildi. Emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyor, denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da operasyonun sona erdiğini ve kaçakların hepsinin yakalandığını duyurdu.