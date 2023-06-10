ABD'den yeni adım: Atlantik Deklarasyonu

Dünya ekonomisinin ağırlık merkezi, Batı’dan Doğu’ya kayarken, Yükselen Asya’ya karşı Atlantik de elini güçlendirme gayretinde.

Çin ve Rusya’nın öncülüğünde Asya’dan Afrika’ya genişleyen ortaklıklar, dolara karşı milli paralarla ticaretin yaygınlaşması ve BRICS ülkelerinin ortak para birimi adımları, Batı emperyalizmini yeni arayışlara soktu.

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Biden görüşmeyi şu sözlerle değerlendirdi.

- Ülkelerimizin hızla değişen dünyanın en ileri notkasında kalmasını sağlamak için ortaklığımızı nasıl uyarlamaya ve geliştirmeye devam edebileceğimizi görüştük.

İngiltere Başbakanı Sunak ise “ekonomilerimiz belki de Sanayi Devrimi'nden bu yana en büyük dönüşümü yaşıyor." İfadelerini kullandı.

Görüşmede Biden ve Sunak, ABD ve İngiltere arasında teknoloji, savunma, ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi öngören Atlantik Deklarasyonu üzerinde anlaştı.

ABD VE İNGİLTERE YAKIN İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI GENİŞLETECEK

Atlantik Deklarasyonu, iki ülke arasında teknoloji, savunma ve çevreci sektörler açısından daha yakın bağlar geliştirilmesini öngörüyor. Anlaşmanın öne çıkan maddelerinden bazıları ise şunlar;

• Kritik teknolojilerin tedarik zinciri konusunda iş birliği

• Yeni bir nükleer ortaklık kurulması

• İngiltere ve ABD arasında bir "Veri Köprüsü" inşa edilerek bürokrasinin azaltılması

• Yapay zeka, 5G, 6G, kuantum, yarı iletkenler ve biyoloji mühendisliği gibi teknolojileri alanlarında araştırma ve iş birliğinin geliştirilmesi

• İki ülkeye zarar verebilecek teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasının önlenmesi

• İngiliz firmalarının, Amerikan firmaları ile aynı şekilde Amerikan hükümet yatırımlarından yararlanabilmesi için Kongre'de girişimde bulunulması

Öte yandan Sunak'ın, NATO'nun yeni genel sekreteri için geçen isimlerden biri olan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace adına Biden'a kulis yaptığı bildirildi. Biden ise, gazetecilerin, “yeni NATO genel sekreteri İngiliz olabilir mi?” yönündeki sorusuna "Olabilir... bekleyip görelim" yanıtını verdi.