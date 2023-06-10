ABD'nin teröre desteği sürecek: Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine büyük kaynak

ABD, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütlerine desteğini sürdürecek.

Suudi Arabistan'ın İran ile normalleşme adımları attığı bir dönemde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu toplantısı için Riyad’a gitti.

Blinken, toplantıdaki konuşmasında Suriye ile normalleşmenin mümkün olmadığını söyledi. “Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinin doğru bir karar olmadığına inanıyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, DEAŞ ile mücadale adı altında bölücü terör örgütlerine desteği sürdüreceklerinin mesajını verdi. Suriye ve Irak'ın yanı sıra hedefe Afrika'yı da koydu. “DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engellemeye odaklanmalıyız. Özellikle Afrika'da mücadele etmek için işbirliği yapmalıyız." İfadelerini kullandı.

Blinken, ayrıca Suriye ve Irak'ta DEAŞ’tan arındırılan bölgelere yaklaşık 150 milyon dolarlık ek kaynak sağlanacağını duyurdu.

ABD'nin yardımlarının Suriye'nin özellikle petrol bölgelerini işgal altında tutan PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD'ye gittiği biliniyor. PKK/YPG'ye tonlarca silah desteği de veren ABD, terör örgütü ile birlikte Suriye'nin petrol ve tahıl kaynaklarını sömürüyor.