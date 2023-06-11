İsrailliler yine meydanlara indi: Hükümet karşıtı eylemler sürüyor

İsrailliler, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısına karşı yine sokaklardaydı.

On binlerce İsrailli, başta Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa olmak üzere ülke genelindeki 100’den fazla noktada protestolar düzenledi.

Tel Aviv'de Hükümet Kompleksi'nin önündeki gösteriler sırasında, İsrail işgali karşıtı bir grup da "İşgalle demokrasi olmaz", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Batı Kudüs’te göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konutunun önünde toplantı. Gösterilerde, Netanyahu istifaya çağırıldı.

İSRAİL'DE NEDEN PROTESTO DÜZENLENİYOR?

İsrail'de 5 Ocak'ta gündeme gelen tartışmalı yargı düzenlemesi, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolar ve grevler nedeiyle düzenlemenin ertelediğini duyurmuştu. Netanyahu, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı açıklamada ise, hükümetin yargı düzenlemesi için çalışmaya devam edeceğini söylemişti.