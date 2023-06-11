İsrailliler yine meydanlara indi: Hükümet karşıtı eylemler sürüyor

İsrail’de hükümet karşıtı gösteriler 23. haftasında da devam etti. Binyamin Netanyahu hükümetinin, yargının bağımsızlığını hedef alan yasalarına karşı binlerce İsrailli yine meydanlara indi…

Son Güncelleme:

İsrailliler, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısına karşı yine sokaklardaydı.

On binlerce İsrailli, başta Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa olmak üzere ülke genelindeki 100’den fazla noktada protestolar düzenledi.

Tel Aviv'de Hükümet Kompleksi'nin önündeki gösteriler sırasında, İsrail işgali karşıtı bir grup da "İşgalle demokrasi olmaz", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Batı Kudüs’te göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konutunun önünde toplantı. Gösterilerde, Netanyahu istifaya çağırıldı.

İSRAİL'DE NEDEN PROTESTO DÜZENLENİYOR?

İsrail'de 5 Ocak'ta gündeme gelen tartışmalı yargı düzenlemesi, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolar ve grevler nedeiyle düzenlemenin ertelediğini duyurmuştu. Netanyahu, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı açıklamada ise, hükümetin yargı düzenlemesi için çalışmaya devam edeceğini söylemişti.

# israil # Binyamin Netanyahu # protesto

Benzer Videolar

Bölge ülkelerinin işbirliği İsrail'i yalnızlaştırdı Bölge ülkelerinin işbirliği İsrail'i yalnızlaştırdı
İsveç topraklarını NATO askerlerine açtı İsveç topraklarını NATO askerlerine açtı
Türk gemisine kurtarma operasyonu Türk gemisine kurtarma operasyonu
Sıcak para merkezleri göreve başladı Sıcak para merkezleri göreve başladı
ABD'den yeni adım: Atlantik Deklarasyonu ABD'den yeni adım: Atlantik Deklarasyonu
Gazze'nin acısı ve mücadelesi duvarlarda Gazze'nin acısı ve mücadelesi duvarlarda
ABD'nin teröre desteği sürecek ABD'nin teröre desteği sürecek
Rus turiste köpek balığı saldırdı Rus turiste köpek balığı saldırdı
Hakan Fidan'a Alman medyasında çarpıcı yorumlar Hakan Fidan'a Alman medyasında çarpıcı yorumlar
Köpek balığı saldırısında Rus turist hayatını kaybetti Köpek balığı saldırısında Rus turist hayatını kaybetti
Rusya’dan Ankara’ya mesaj Rusya’dan Ankara’ya mesaj
İsrail’e hipersonik füzeli mesaj İsrail’e hipersonik füzeli mesaj
Çok Okunanlar
1 Türkiye'deki en iyi 10 üniversite hangisi?
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 Altın fiyatları bugün ne kadar?
4 Adana'da korkutan deprem!
5 Erzurum'da deprem meydana geldi!