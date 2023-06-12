ABD'de Suriye rahatsızlığı: Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü ABD'yi rahatsız etti

Terör örgütü PKK ile birlikte Suriye’nin petrol kaynaklarını çalan ABD, Arap ülkelerinin Şam ile ilişkilerini normalleştirme adımlarından rahatsız oldu.

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Arap ülkelerinin, 2011'den bu yana ilk kez Suriye ile resmi temas kurmaya başlamasının nafile olduğunu savundu.

“SURİYE'NİN GELECEĞİNE BATI KARAR VERİR”

Jeffrey, CNN Türk'e yaptığı açıklamada küçümseyici bir dil kullanarak Suriye sorununun sadece Batı tarafından çözülebileceğini iddia etti. “Suriye'nin geleceğine Batı karar verir” ifadelerini kullandı.

- Yüz binlerce silahlı muhalif, ne Esad'la ne de Esad'a karşı olmayan Suriye Demokratik Güçleri SDG, bunlar büyük sorunlar. Arap ülkeleri bunları çözemez. Yaptırımları kaldıramaz. ABD, uluslararası örgütler ve Avrupalılar bunu yapmalı. Suriye'den İsrail, Türk yada Amerikan askerlerini Arap ülkeleri çekemez. BM kararlarını, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünü ve diğer uluslararası kuruluşlardaki kınamaları geri çekemezler. Araplar Suriye ile bu konuda konuşabilir. Esad, Türkiye, ABD uluslararası kamuoyu, İsrail ve Arap ülkelerinin güvenlik endişelerini gidermezse bu ülkenin anlamlı şekilde yeniden entegrasyonu söz konusu değil.

Jeffrey, Arap ülkelerinin Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olamayacağını söyledi. "Uluslararası kamuoyu nezdinde ancak bayraklar çekilir elçilikler açılır o kadar." ifadelerini kullandı.