Bakan Koca uyardı: "Dışarı çıkmayın"

Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.

İstanbul ve birçok şehirde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Ege ve Akdeniz'de ise sıcalık 40 dereceye ulaşacak.

Bir hafta sürmesi beklenen sıcak hava dalgasıyla ilgili uzmanlar art arda uyarıda bulundu.

BAKAN KOCA'DAN "HİPERTERMİ" UYARISI

Bir uyarı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, "hipertermi" olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekti.

SICAK ÇARPMASI, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, Hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur.



Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk… pic.twitter.com/UZ3F9AKkwh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2023

"DIŞARI ÇIKMAYIN"

"Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanların yüksek risk grubunda olduğunu belirten Koca, "Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz." dedi.

Koca, paylaşımında, İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Enes Seyda Şahiner'in sıcak çarpmasına ilişkin uyarılarını içeren videoya da yer verdi.