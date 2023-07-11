Birleşmiş Milletler'den çarpıcı yoksulluk raporu! 2030'a kadar adım atılmazsa...

Birleşmiş Milletler, 2030 Kalkınma Hedefleri raporunu yayımladı. Rapor çarpıcı uyarılar içerdi.

BM'ye göre dünyada yoksulların sayısı artacak. Gelecek 7 yıl içinde aşırı yoksullukla mücadele edenlerin sayısı yarım milyonu aşacak. 2030'da bu rakam 575 milyon olacak.

Aşırı yoksulluk gelişim çağındaki çocukların karnını doyurmasını, eğitim çağındaki çocukları etkileyecek. Verilere bakılırsa 2030'da 84 milyon çocuk okula gidemeyecek.

BM'nin yayımladığı raporda, "sıfır açlık" da içeren 2030 Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesindeki risklere dikkat çekildi. Şuana kadar konulan 140 hedeften sadece yüzde 15'ine ulaşılabildiği belirtildi.

Raporun önsözünde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüşleri yer aldı. Guterres, BM üyelerini harekete geçmeye davet etti.

- Şu anda harekete geçmezsek, 2030 gündemimiz tüm dünya için bir mezar yazıtı olarak kalacak. Bu süreçte ilerleme kaydedilmemesi, eşitsizliklerin derinleşmesi ve parçalanmış bir dünya riskinin arttırılması anlamına gelebilir.

Hızla artan yoksulluğun tetikleyecileri ABD'nin Ukrayna'yı üzeriden Rusya'ya açtığı savaş, jeopolitik gerginlikler, iklim değişikliği, Kovid-19 salgınının gelişmekte olan ülkelerin ekonomisi üzerindeki yok edici etkileri oldu.